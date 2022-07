OM - AC Milan : la réaction de Jonathan Clauss

Arrivé cet été à l'Olympique de Marseille en provenance du RC Lens, Jonathan Clauss (29 ans) a pu disputer son premier match au Vélodrome, sous ses nouvelles couleurs. Malgré la défaite lors de cette rencontre amicale de prestige contre l'AC Milan (0-2), le latéral marseillais a assuré ne pas être inquiet pour la saison à venir.

«On a eu un très bel accueil, les supporters ont répondu présents. On a mal entamé le match, on a été trop vite sous pression, derrière ça a payé. On a quand même bien réagi en seconde période mais on manque d’efficacité. Pour ma part, je rate l’immanquable. C’est la fin de la préparation, on va encore travailler. On n’a pas su prendre le résultat qu’on voulait mais on ne lâchera rien (...) Je ne suis pas inquiet, c’est un nouveau coach, un nouveau système, tout ne se fait pas en un jour. On essaye de faire au mieux, on va continuer dans ce sens-là», a-t-il expliqué au micro de RMC Story.