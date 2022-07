Amical : l'OM perd face à l'AC Milan après une prestation insipide

Dernière répétition générale de la pré-saison pour l'Olympique de Marseille. À une semaine de son début de saison face au Stade de Reims en clôture de la 1ère journée de Ligue 1 (dimanche 7 août, 20h45), le club phocéen recevait ce dimanche l'AC Milan à l'Orange Vélodrome pour son dernier match amical de préparation. Sur une série de trois matches sans succès (2 défaites, 1 nul), les Phocéens voulaient absolument terminer sur une bonne note cette préparation, tandis que les Rossoneri souhaitaient eux enchaîner après leur 5-0 face à Wolfsberger. Côté olympien, Igor Tudor partait sur un 3-4-2-1 avec Suarez en pointe et la présence de Mbemba en défense centrale. Stefano Pioli alignait lui son équipe en 4-2-3-1 avec Giroud seul en pointe.

La suite après cette publicité

Après la présentation des nouvelles recrues aux supporters et le premier «Jump» 2022-23 dans l'Orange Vélodrome, la rencontre pouvait débuter et les visiteurs s'installaient dans le camp marseillais. Face à des Phocéens en manque d'idée offensivement et perturbés défensivement, Théo Hernandez et ses partenaires se rapprochaient petit à petit du but de Ruben Blanco, et l'ouverture du score ne tardait pas. Après une percée du latéral français, Diaz lançait Junior Messias qui, d'un superbe enroulé du gauche, trouvait la lucarne marseillaise (11e, 0-1). Déjà un coup dur pour l'OM donc qui avait du mal dans ce début de match et Gigot sauvait même son équipe après le show Hernandez (13e).

Isaak Touré expulsé en quelques minutes

Le chrono défilait dans ce premier acte et Payet et les siens ne produisaient absolument rien face à des Rossoneri bien en place. D'ailleurs, juste avant la demi-heure de jeu, Giroud faisait le break pour l'AC Milan en reprenant parfaitement un centre de Messias, passeur sur ce coup (27e, 0-2). L'équipe d'Igor Tudor était au bord du gouffre et Ruben Blanco, d'une sublime double parade, gardait sa formation dans le match (30e). L'OM se retrouvait donc mené 2-0 à la pause après un ultime arrêt du portier espagnol sur un tir de Messias (45e). La deuxième période phocéenne ne pouvait pas être pire et les Marseillais, avec Tavares, Gueye et Milik, revenaient avec de meilleures intentions. Mais les vraies occasions ne venaient pas. D'ailleurs, la nouvelle recrue de l'OM frôlait la catastrophe à la 48e minute de jeu.

⏱ 90’ | #OMMilan 0️⃣-2️⃣



C’est terminé : l’OM s’incline face au champion d'Italie.



Rendez-vous dimanche prochain à l’@orangevelodrome pour le premier match de la saison de @Ligue1UberEats 🆚 Reims 🔜 pic.twitter.com/njWbjXUU0W — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 31, 2022

Le joueur prêté par Arsenal, en position de dernier défenseur, retenait Junior Messias et était directement exclu par l'arbitre ! Mais heureusement pour lui, pour sa grande première, un hors-jeu était signalé avec l'aide de la VAR... Dans le jeu, les occasions n'étaient pas nombreuses et le public de l'Orange Vélodrome devait certainement s'ennuyer. Hormis cette tête non cadrée de Clauss (56e), il n'y avait rien à se mettre sous la dent dans ce deuxième acte, que ce soit côté phocéen ou dans les rangs milanais. D'ailleurs, l'OM devait même finir cette rencontre amicale à dix après l'expulsion de Touré, tout juste entré en jeu, pour deux avertissements (79e). Pour son dernier match amical, le club phocéen s'inclinait donc 2-0 après encore quelques arrêts de Ruben Blanco (86e, 90e+1) et terminait sa préparation avec une victoire, un nul et surtout trois défaites au compteur. Rendez-vous désormais dans une semaine pour la Ligue 1 et la réception du SDR.