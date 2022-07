Suivez la rencontre entre l'OM et l'AC Milan

8' Faute de Bennacer sur Suarez à l'angle de la surface côté gauche. Coup-franc intéressant à venir pour Payet.

7' Excellente transversale de Payet vers Guendouzi côté droit. Malheureusement le centre du milieu n'est pas assez précis pour Luis Suarez présent dans la surface.

6' Junior Messias pénètre dans les 16m côté droit. Il défie Balerdi mais l'ancien Borussen remporte son duel.

6' Theo Hernandez retire son capteur qu'il avait autour du poitrail. Celui-ci le gênait dans ses courses.

5' Le style Ruben Blanco est proche de celui de Pau Lopez, le portier phocéen relance toujours proprement au pied.

4' Faut de Diaz sur Guendouzi à 35m des buts côté gauche. Gerson veut le jouer rapidement mais son renversement de jeu finit en touche.

3' Jonathan Clauss s'empare de la balle au milieu de terrain et perfore jusqu'à l'entrée de la surface milanaise. Sa passe pour Luis Suarez est malheureusement mal dosé.

2' Perte de balle de Tonali dans le rond central, Luis Suarez la récupère et part au but. Bennacer intervient pour le stopper.

2' Séance d'observation entre les deux équipes, des pertes de balle mais pas de véritable pressing pour empêcher de construire.

1' Petit coup de "Ce serait cela le multiverse", Giroud est en train de jouer avec un ballon kipsta

1' | Coup d'envoi

Brahim Diaz donne le coup d'envoi de cette partie.

Basile Boli va donner un coup d'envoi fictif

L'unique buteur de la finale de 93 fera semblant de jouer au foot et de travailler donc.

Les internationaux français tout sourire

Guendouzi, Clauss et Theo se sont longuement salués dans le couloir avant l'entrée sur le terrain.

Nuno Tavares sur le banc

Igor Tudor a décidé de patienter un peu avant d'utiliser son nouveau joujou Nuno Tavares. Mais il ne fait aucun doute que l'ancien Gunners fera son entrée en seconde période lorsqu'il y aura de nombreux changements.

Plus de 60000 personnes attendues

La Provence annonce que 53 000 billets avaient déjà été vendus ce vendredi. L'affluence pourrait même dépasser les 60 000 personnes pour la première à domicile d'Igor Tudor.

La compo de l'AC Milan

Stefano Pioli a couché une composition très semblable à celle qui devrait débuter lors du début de la Serie A. Dans une forme étincelante dans ces matchs de préparation, Olivier Giroud est titulaire à la pointe de l'attaque milanaise. Le reste des Milanais sur la pelouse sont : Maignan - Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez - Bennacer, Tonali - Messias, Diaz, Rebic - Giroud.

LA recrue se fait attendre

Cette semaine, Paolo Maldini a rencontré plusieurs fois son homologue du Club Bruges afin de négocier le transfert de Charles De Ketelaere. L'international belge devrait rejoindre les Rossoneri pour une montant estimée à 35 millions d'euros, dont 3 millions d'euros liés à des bonus, selon Sky Italia.

Le onze de l'Olympique de Marseille

Pour ce match, les Phocéens s'articulent en 3-4-2-1 avec notamment Jonathan Clauss et Kolasinac en tant que piston. Le reste des Marseillais sur le terrain sont : Blanco - Gigot, Balerdi, Mbemba - Clauss, Rongier, Guendouzi, Kolasinac - Gerson, Payet - Suarez.

Le 𝗫𝗜 concocté par coach Tudor pour débuter face à l’@acmilan cet après-midi ⚔️🔥#OMMilan 🔵⚪️ pic.twitter.com/rTv58YXAeu — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 31, 2022

Une affiche de rêve

Évidemment lorsqu'une affiche accole l'Olympique de Marseille et l'AC Milan, la finale de la Champions League 1993 resurgit. Et même si actuellement les deux clubs n'ont plus des effectifs aussi pléthoriques, cette rencontre fait croiser le faire entre le champion de Serie A et le dauphin de la L1.

18h | Bienvenue à l'Orange Vélodrome

Bonjour à toutes et à tous, merci de suivre avec nous ce direct commenté pour la rencontre amicale entre l'OM et l'AC Milan.