Mercato : l'OM et l'Atalanta préparent un échange surprise !

Le mercato estival de l'Olympique de Marseille continue de bouger à moins de deux semaines de la clôture de la fenêtre des transferts. En effet, le club olympien a déjà dépensé plus de 70 millions d'euros entre les options d'achat levées (Lopez, Guendouzi, Milik, Ünder) et les nouvelles arrivées (Suarez, Touré, Clauss, Veretout). Dans le sens des départs, ça se bouscule un peu plus ces derniers temps, avec les prêts de Lirola (Elche, avec OA), De La Fuenta (Olympiacos, sans OA) ou encore le transfert de Luan Peres à Fenerbahce.

Une situation financière qui ne convient pas vraiment au propriétaire de l'OM Frank McCourt, qui ne devrait pas mettre à disposition de nouvelles liquidités à la direction sportive menée par Pablo Longoria et Javier Ribalta, qui devront d'abord dégraisser l'effectif et donc vendre pour ainsi continuer à investir dans l'effectif du nouvel entraîneur Igor Tudor. Et alors que la presse turque évoquait dernièrement un probable intérêt de Galatasaray pour Cengiz Ünder, on parle en Italie d'un échange avec... l'Atalanta Bergame !

Ünder contre Malinovskyi

En effet, à en croire les dernières informations de Sky Sport Italia, l'Olympique de Marseille et l'Atalanta Bergame travailleraient sur un échange qui impliquerait d'un côté l'attaquant turc, qui a déjà connu le football italien sous le maillot de l'AS Roma entre 2017 et 2020 (88 matches TCC, 17 buts et 12 passes décisives), et de l'autre côté, le milieu offensif international ukrainien Ruslan Malinovskyi, chez la Dea depuis juillet 2019 (129 rencontres TCC, 29 réalisations et 27 offrandes).

Le média transalpin ajoute que les deux clubs ne sont pas près de trouver un accord de si tôt, mais il existe une volonté de boucler l'opération en temps voulu. Sur le papier, le troc semble plutôt équitable pour les deux parties - Ünder est estimé à 22 millions d'euros par Transfermarkt (contrat jusqu'en 2025) et Malinovskyi à 28 M€ (libre l'été prochain), qui souhaite un nouveau défi dans sa carrière. En quittant l'Atalanta, qui ne joue pas de Coupe d'Europe cette saison, l'Ukrainien de 29 ans aura également l'occasion de disputer la Ligue des champions pour sa quatrième saison de rang.