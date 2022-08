OM : ça bouge pour Cengiz Ünder

Personne n'est intransférable. Voilà le mot d'ordre pour la fin du mercato olympien, qui a pris une envergure étonnante avec 10 recrues enregistrées. Pour satisfaire le propriétaire Frank McCourt, il faudra réussir à dégraisser un effectif conséquent, où plusieurs joueurs semblent ne pas convenir au schéma tactique mis en place par Igor Tudor.

La suite après cette publicité

C'est le cas de Cengiz Ünder. Auteur de 10 buts en Ligue 1 la saison passée sous les ordres de Jorge Sampaoli, il s'était épanoui dans son rôle d'ailier côté gauche. Mais d'ailier, il n'est plus question pour Igo Tudor, qui s'appuie sur des pistons pour animer les ails (Clauss et Tavares). Durant la préparation, le Turc a été essayé à ce poste, aussi bien à droite qu'à gauche, et cela n'a pas été jugé satisfaisant.

Galatasaray se positionne

Alors qu'on se demandait comment il vivrait son déclassement, il a été titularisé lors des deux premières journées en soutien de l'attaquant, aux côtés de Gerson, pendant que Dimitri Payet s'asseyait sur le banc. Mais là non plus, on n'a pas senti le même frémissement que la saison passée. De plus, l'arrivée d'Alexis Sanchez semble le condamner à un passage sur le banc de touche. Résultat, son départ apparaît comme une hypothèse de plus en plus crédible.

D'ailleurs, en Turquie, le média Fanatik assure que l'entraîneur de Galatasaray Okan Buruk a appelé l'attaquant de 25 ans, sous contrat jusqu'en 2025, pour lui faire part de son intérêt. Ünder privilégierait d'autres destinations s'il devait quitter l'OM avant la fin du mercato (qui ferme le 1er septembre en France mais le 8 en Turquie). Cependant, s'il ne trouvait pas chaussure à son pied en Liga par exemple, il ne serait pas fermé à l'option Galatasaray.