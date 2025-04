C3 : l’OL éliminé par Manchester United au terme d’un scénario totalement dingue !

Imiter le Paris Saint-Germain, qualifié pour le dernier carré de la Ligue des Champions. Tel était l’objectif de l’Olympique Lyonnais au moment de se présenter sur la mythique pelouse d’Old Trafford, ce jeudi soir, dans le cadre des quarts de finale retour de la Ligue Europa. Avec le même onze qu’au match aller - à savoir un 4-3-2-1 où Cherki et Almada soutenaient Mikautadze, préféré à Lacazette en pointe - les Rhodaniens devaient pour cela se défaire de l’actuel 14e de Premier League, organisé en 3-4-3 avec un trio offensif composé de Garnacho, Fernandes et Höjlund. Tenu en échec (2-2) au Groupama Stadium la semaine passée, l’OL débutait ce choc de la pire des manières.

La suite après cette publicité

Un premier acte cauchemardesque

Trop laxiste défensivement et peu inspiré dans la construction du jeu, le club rhodanien était logiquement puni d’entrée de jeu. Au terme d’une magnifique action collective, Ugarte, seul au second poteau, ouvrait le score d’une reprise du droit (1-0, 10e). En grande souffrance, l’OL évitait le pire dans la foulée sur une reprise de Casemiro, parfaitement détournée par Perri (16e). Face aux difficultés de ses partenaires, Cherki décidait alors de prendre le jeu à son compte. Almada puis Akouokou, trouvés par le génie lyonnais, butaient cependant sur la défense mancunienne (22e). Dans la foulée, Maitland-Niles voyait lui sa reprise s’envoler au-dessus des buts d’Onana (30e).

La suite après cette publicité

Plus menaçant, l’OL était encore tout proche d’égaliser grâce à l’inévitable… Cherki mais le numéro 18, auteur d’un formidable rush solitaire, voyait sa frappe repoussée par le portier mancunien (32e). Malgré les prouesses de son crack, l’OL se montrait toujours aussi fragile défensivement. Si Fernandes, servi dans le dos de la défense, trouvait la barre après une magnifique reprise de volée (36e), Dalot allait lui finalement faire le break juste avant la pause… Sur une longue transversale, le défenseur portugais prenait le meilleur sur Tagliafico et trompait Perri d’une frappe croisée avec l’aide du poteau (2-0, 45+1e).

Cherki réveille l’OL…

Dos au mur à la pause, les Gones remerciaient Perri dès le retour des vestiaires. Lancé en profondeur, Garnacho humiliait Mata avant de tomber sur le portier lyonnais (50e). Après cette nouvelle frayeur, les Lyonnais reprenaient le contrôle du jeu et se signalait aux abords de la surface mancunienne. Servi par Tagliafico au point de penalty, Tolisso tombait cependant sur un grand Onana (54e). Fonseca décidait ensuite de lancer Lacazette, Fofana et Tessmann et l’OL était enfin récompensé. Sur coup franc, Tolisso profitait d’une déviation de la tête de Lacazette pour réduire le score (2-1, 71e). Relancés, les Gones poussaient dans le dernier quart d’heure.

La suite après cette publicité

Profitant des doutes mancuniens et d’une nouvelle relance maladroite, Maitland-Niles armait une lourde frappe mais butait sur Onana (75e). À force de pousser, le verrou allait finalement sauter. Après une bonne fixation et un bon centre de Fofana depuis le côté droit, Maitland-Niles reprenait de volée au second poteau. Onana parvenait à dévier le ballon mais Tagliafico, opportuniste, égalisait d’une reprise passant de justesse la ligne de but (2-2, 78e). Totalement relancé, l’OL poursuivait son entreprise mais un nouveau tournant intervenait… Coupable d’un accrochage sur Yoro, Tolisso écopait d’un second carton jaune et laissait ses partenaires à dix (89e).

… avant l’impensable !

Sur le coup franc concédé par Tolisso, Fernandes butait lui sur un grand Perri (90+2e), qui envoyait finalement les deux formations en prolongation. En infériorité numérique et malgré les entrées d’Amass et Eriksen, les Lyonnais, dominés, résistaient… avant de piquer. Sur un contre éclair, Cherki profitait d’un décalage de Fofana pour armer une lourde frappe à l’entrée de la surface qui laissait Onana de marbre (2-3, 105e). Survoltés, les Lyonnais faisaient même le break sur un penalty transformé par Lacazette (2-4, 110e). En passe de rejoindre le dernier carré, l’OL allait finalement être frappé par la foudre… D’abord sur un penalty transformé par Bruno Fernandes (3-4, 114e) avant que Mainoo n’égalise (4-4, 120e) et que Maguire ne fasse exploser Old Trafford (5-4, 120+1e). Au terme d’un scénario totalement fou, Manchester United retrouvera donc Bilbao, tombeur des Glasgow Rangers, dans le dernier carré. Une fin très cruelle pour les Lyonnais de Paulo Fonseca…