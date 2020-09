Téléfoot est désormais d'accord avec Orange !

Bonne nouvelle pour les amateurs de ballon rond qui sont peut-être privés de notre Ligue 1 depuis la reprise le 21 août dernier. Le détenteur de 80 % de la L1, Mediapro, a trouvé un nouvel accord de distribution, avec Orange cette fois-ci, selon les informations de L'Equipe. Déjà distribué par SFR et Bouygues, la chaîne Téléfoot pourrait ainsi être disponible pour la 3e journée de Ligue 1, qui aura lieu ce week-end, via l'opérateur français.

Cela colle au désir des dirigeants de Mediapro de disposer du plus grand réseau de distribution possible. Reste à savoir si un accord sera possible avec Canal Plus. « Nous négocions par ailleurs toujours avec Canal +, des discussions sont en cours, des propositions sont sur la table, mais je ne veux pas faire de commentaires. Nous sommes fidèles à notre stratégie d'hyper-distribuer la chaîne pour la rendre accessible au plus grand nombre », indiquait récemment Julien Bergeaud, directeur général de Mediapro France.