L'AS Roma récupère Pedro librement !

Une page se tourne irrémédiablement à Chelsea. Après avoir bouclé les arrivées d'Hakim Ziyech et de Timo Werner contre une centaine de millions d'euros, les Blues cherchent à dégraisser leur effectif. Ngolo Kanté, Michy Batshuayi et bien d'autres pourraient être sacrifiés pour faire des économies. D'autres joueurs, en fin de contrat, sont partis. Willian a posé ses valises à Arsenal tandis que Pedro va, lui, poursuivre sa carrière en Italie.

Le champion du monde espagnol de 32 ans, qui était arrivé à Londres il y a cinq ans en provenance du FC Barcelone contre un chèque de 25 M€, rejoint l'AS Roma qui vient d'officialiser son arrivée. « L'AS Roma est ravie d'annoncer la signature de Pedro Rodriguez Ledesma. L'Espagnol de 33 ans arrive gratuitement après avoir joué pour Chelsea au cours des cinq dernières saisons et a signé un contrat avec le club jusqu'au 30 juin 2023 », peut-on ainsi lire sur le site du club romain.

Le club de la Louve s'offre ainsi un renfort d'expérience au palmarès long comme le bras. En effet Pedro, c'est une Coupe du monde et un Euro avec l'Espagne, trois Ligues des Champions, cinq Liga avec le Barça. Avec Chelsea, Pedro a remporté la Premier League, la FA Cup et l'Europa League. Cette saison, l'international espagnol (65 sélections - 17 buts) a beaucoup moins joué, devant se contenter de 9 apparitions en Premier League (1 but). Il va tenter de se relancer du côté de Rome.