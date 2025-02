Real Madrid : Kylian Mbappé a touché un salaire annuel hallucinant

Ce mardi soir (21 heures), le Real Madrid se déplace sur la pelouse de Manchester City pour disputer un barrage de Ligue des Champions. La première manche d’un choc entre deux favoris au titre, mais pourtant, seul l’un d’entre eux accédera à la phase finale de la compétition européenne. Le Real Madrid compte bien y parvenir et espère une grosse performance de sa nouvelle star : Kylian Mbappé (26 ans). Maintenant rayonnant sur le terrain après des débuts en demi-teinte, la superstar française est également très serein sur le plan financier.

La suite après cette publicité

Dans son édition du jour, le Mirror détaille longuement les revenus de l’international français depuis son arrivée au Real Madrid. L’été dernier, l’ex-Parisien s’était engagé pour cinq saisons, soit jusqu’en 2029, libre de tout contrat. Comme cela avait déjà été évoqué, Kylian Mbappé ne touche "que" 15 millions d’euros nets par an, bien inférieur à ce qu’il percevait au Paris Saint-Germain (le Bondynois disposait d’un salaire annuel aux alentours de 72 millions bruts).

des revenus annuels à presque 90 millions d’euros

Un salaire supérieur à celui de Jude Bellingham et Vinicius Jr. Mais le tabloïd anglais informe que le club merengue lui a tout de même offert une prime à la signature, à hauteur de 143 millions d’euros, qui sera étalée sur les cinq années de son contrat. S’ajoute à cela les conditions bien négociées sur le droit à l’image et le merchandising du club espagnol, lui offrant ainsi 20 millions d’euros supplémentaires sur l’année. Sans parler de son gros contrat avec Nike depuis 2017, la marque Hublot depuis 2018 et d’autres promotions publicitaires avec Oakley, Accor et Sorare.

La suite après cette publicité

Selon Celebrity Net Worth, la superstar française disposait d’une valeur nette estimée à plus de 200 millions d’euros en 2024 et Forbes rapporte que ses revenus annuels totaux s’élèvent à environ 86,9 millions d’euros. Un empire financier bien géré, à travers lequel il a déjà investi 15 millions d’euros pour racheter 80% du SM Caen. Ainsi qu’une participation récente de plus de 10% dans la société d’électronique haut de gamme Loewe. Le sens des affaires.