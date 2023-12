Angers : l’heure du procès a sonné pour Saïd Chabane

Si le SCO d’Angers déroule en Ligue 2 cette saison - 1er du classement et fraichement vainqueur de Troyes samedi (1-4) -, le club suit attentivement l’affaire Saïd Chabane. L’ancien président angevin est toujours propriétaire, mais fait l’objet de graves accusations d’agressions sexuelles. Parmi les victimes, 6 femmes ont été identifiées, dont 4 qui travaillent ou ont travaillé au sein du SCO. Deux sont des anciennes salariées de Cosnelle, la société d’agroalimentaire gérée par Chabane.

Mais plus de 6 mois après le report de l’audience, Saïd Chabane (59 ans) comparaîtra lundi et mardi devant le tribunal correctionnel d’Angers. Si jusqu’à présent, ce dernier nie les faits, les victimes rapportent des attouchements, à différentes parties du corps, et des tentatives de baiser, alors que l’homme d’affaires était leur supérieur hiérarchique. Les débats s’annoncent tendus pour l’ancien président du SCO.