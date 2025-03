Real Madrid : les joueurs sont inquiets à cause d’une drôle de raison

Le Real Madrid va entrer dans le moment décisif de sa saison, avec le sprint final de la Liga et les grosses échéances européennes. Mais au sein du Real Madrid, il y a un sujet qui commence à inquiéter de plus en plus les joueurs. Et c’est la pelouse des terrains d’entraînement de Valdebebas, mais aussi du Bernabéu.

Comme l’indique Relevo, le vestiaire madrilène a déjà exprimé ses craintes quant à la qualité des pelouses, et estime même que les nombreuses blessures assez graves qui se sont produites ces dernières années sont en partie liées à ces pelouses en mauvais état.