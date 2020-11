L'Atlético de Madrid a tenté de faire revenir Griezmann cet été

En délicatesse depuis sa venue au FC Barcelone il y a bientôt un an et demi, Antoine Griezmann aurait fait l'objet d'une tentative de retour à l'Atlético de Madrid plutôt osée à en croire les informations de la Cadena Ser, motivée notamment par la relation toujours forte entre le joueur et Diego Simeone.

Selon le média espagnol, les Colchoneros auraient proposé au Barça un échange entre Mario Hermoso, Alvaro Morata et Thomas Lemar, contre l'attaquant français. Un deal refusé par Bartomeu qui estimait l'ancien de la Real Sociedad intransférable. Une tentative plutôt surprenante qui a logiquement échoué.