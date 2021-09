Vidéo : le premier but de Lionel Messi au PSG a cassé Twitter

La suite après cette publicité

Il était très attendu ! Hier soir, contre Manchester City (2-1), Lionel Messi a enfin débloqué son compteur but avec le Paris Saint-Germain. Et quel but ! Sur une remise de Kylian Mbappé, l'Argentin envoie un amour de ballon en pleine lucarne qui a laissé Ederson sans réaction… Forcément, Twitter s'est enflammé et a apprécié le but du sextuple Ballon d'Or.