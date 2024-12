Les entraîneurs bientôt autorisés à contester les décisions du VAR

Un nouveau changement dans les règles du football ? D’après ESPN, l’International Football Association Board (IFAB) a validé lundi l’expansion des essais du Football Video Support (FVS), un système alternatif au VAR permettant aux entraîneurs de contester les décisions. Concrètement, cela offrirait aux entraîneurs la possibilité de désavouer une décision arbitrale à deux reprises par match. Initialement approuvé par le board en mars 2024, ce système a déjà été testé à deux occasions lors de compétitions internationales, notamment lors des Coupes du Monde féminines U20 et U17 de la FIFA cette année.

La suite après cette publicité

«Nous en sommes au début de l’essai et les expériences des Coupes du monde féminines de la FIFA U20 et U17 seront analysées avec attention mais jusqu’à présent, nous n’avons rien remarqué d’inattendu», a déclaré Pierluigi Collina, le président de la commission des arbitres de la FIFA, à la chaine américaine. Grâce à cette nouvelle décision favorable de l’IFAB, l’expérimentation du FVS va donc pouvoir être poursuivie et étendue à d’autres compétitions.