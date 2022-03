FA Cup : Chelsea se sort du piège Luton Town, Southampton s'impose face à West Ham

Deux huitièmes de finale de la FA Cup se sont déroulés avant le match entre Liverpool et Norwich : Chelsea se déplaçait sur la pelouse de Luton Town (Championship), tandis que Southampton recevait West Ham dans un autre duel entre équipes de Premier League. Les Blues se sont sortis du piège en fin de match (3-2) tandis que les Saints se sont imposés face aux Hammers (2-1).

Les hommes de Thomas Tuchel étaient pourtant menés à la pause par Burke (2e) et Cornick (40e) malgré l'égalisation de Saul (27e). Néanmoins, Werner (68e) et Lukaku (78e) ont permis aux Londoniens de s'imposer et de filer en quarts de finale. De son côté, So'ton avait ouvert le score grâce au superbe but du Frenchie Perraud (31e, vidéo ci-dessous) mais s'était fait rejoindre par Antonio (60e). Ward-Prowse redonnait finalement l'avantage aux locaux (69e), avant que Broja ne fasse le break sur un exploit individuel (90e +5), synonyme de victoire et de qualification pour le prochain tour.