Les invincibles du début de saison en Europe

La suite après cette publicité

Ce dimanche, Manchester City a été dompté par Liverpool (1-0) et le FC Barcelone a perdu le Clàsico contre le Real Madrid (3-1). Deux grosses écuries qui n'avaient pas perdu le moindre match sur le début de saison et qui montrent à quel point il est difficile de rester éloigné de la défaite trop longtemps. Pourtant, dans les différents championnats européens, certaines équipes tiennent toujours bon. En France, le Paris Saint-Germain tient bon après 11 journées et affiche 9 victoires et 2 nuls pour aucun revers. Seule équipe tricolore dans cette situation, la formation francilienne a été en danger contre Monaco (1-1) avec une égalisation de Neymar à la 70e minute, mais sinon l'invincibilité résiste.

En Espagne, le duel fratricide entre les deux équipes invaincues du début de saison : le FC Barcelone et le Real Madrid a tourné à l'avantage de la Casa Blanca avec une victoire 3-1. Les Merengues comptent 8 victoires en 9 matches dont 1 nul contre Osasuna (1-1). Une véritable force tranquille de la part de la formation espagnole. En Bundesliga, tout le monde a connu la défaite à au moins 1 reprise et la situation est la même en Premier League suite à la défaite 1-0 de Manchester City contre Liverpool. Par contre en Serie A, deux équipes ont réalisé cet exploit.

Naples et l'Atalanta tiennent bon en Italie

Leader séduisant du championnat avec 8 victoires et 2 nuls (face à la Fiorentina et Lecce) en 10 matches, le Napoli est impressionnant et reste sur six succès de rang. Les Partenopei partagent avec le Real Madrid et le Paris Saint-Germain la particularité d'être également invaincus sur la scène européenne. Leur dauphin, l'Atalanta est dans la même situation en Serie A. Non qualifiée en Coupe d'Europe, la Dea se relance après un exercice compliqué et comptabilise 7 victoires et 3 nuls en 10 matches, une partition royale. Leader de son championnat et également invaincu en Europe, il y a aussi Benfica. La formation de Roger Schmidt impressionne au Portugal et a quasiment fait carton plein avec 8 victoires et 1 nul en 9 matches. Un résultat probant pour les Aguias.

En Russie, le Zenit Saint-Pétersbourg est dans le même cas de figure avec 13 journées. Largement première, l'équipe de Sergey Semak a remporté 10 matches pour 3 nuls. En Ukraine, il ne s'est certes passé que 6 matches, mais le FK Dnipro -1 et le Shakhtar Donestk respectivement premiers et deuxièmes ont démarré fort. Dans des championnats un peu moins importants, on note les invincibilités de l'Étoile Rouge de Belgrade (Serbie), du Dinamo Zagreb (Croatie), du Panathinaikos (Grèce), du Viktoria Plzen (Tchéquie), de Paphos (Chypre), de l'Apollon Limassol (Chypre), du Sheriff Tiraspol (Moldavie), de Qarabag (Azerbaïdjan ou encore de Drita (Kosovo). Mention spéciale également aux Féringiens de Klaksvik qui sont déjà champions et comptabilisent 24 victoires et 2 nuls en 26 journées alors qu'il ne reste plus qu'un match à disputer.