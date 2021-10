Les invincibles du début de saison en Europe

Dimanche, le Paris SG s'est incliné sur la pelouse du Stade Rennais (2-0, 8e journée de Ligue 1). Depuis ce revers du leader du classement, il n'y a donc plus aucune équipe invaincue en Ligue 1. Mais, ailleurs en Europe, certaines écuries n'ont pas encore connu le goût de la défaite depuis le début de leurs championnats. C'est notamment le cas de Liverpool. Les Reds, 2es de Premier League, affichent un bilan de 4 victoires et 3 nuls en 7 levées. Ils sont les seuls à ne pas avoir perdu en championnat outre-Manche.

Idem pour Villarreal en Liga (2 succès, 5 nuls) et Fribourg en Bundesliga (4 victoires, 3 nuls). En Serie A, le phénomène est loin d'être isolé. Les trois premiers du classement - Naples, l'AC Milan (6 victoires, 1 nul) et l'Inter (5 succès, 2 nuls) - n'ont pas encore essuyé le moindre revers en championnat cette saison. Pour les Partenopei, c'est encore plus impressionnant. Les hommes de Luciano Spalletti, emmenés par un Victor Osimhen de feu, ont tout simplement remporté leurs 7 matches disputés jusqu'ici. De quoi promettre une lutte au sommet pour le Scudetto.

Lutte acharnée en Italie, impressionnant Partizan

Au Portugal aussi, la bataille fait rage. Si Benfica, qui a perdu son premier match dimanche contre Portimonense (0-1, 8e journée de Liga Bwin), est en tête d'un rien (1 point d'avance), ses poursuivants, le FC Porto et le Sporting CP, n'ont encore perdu aucune rencontre. Hearts, de retour en Scottish Premier League après une saison en Championship, est également invaincu depuis 8 journées en Écosse (5 succès, 3 nuls). Sacrée performance pour les pensionnaires de Tynecastle. En Turquie, Trabzonspor (5 victoires, 3 nuls) et Konyaspor (3 succès, 5 nuls), eux non plus, n'ont pas perdu de matches en 8 levées. Le Dynamo Kiev, qui n'a pas perdu après 10 journées en Ukraine (8 victoires, 2 nuls), et le FC Bâle, leader toujours invaincu après 9 levées en Suisse (5 succès, 4 nuls), font encore mieux.

Mais, pour l'heure, la meilleure série appartient au Partizan. Le club de Belgrade vient d'enchaîner 11 journées sans aller au tapis (10 victoires, 1 nul). Joli, mais pas encore assez suffisant pour prendre ses distances au classement du championnat de Serbie, puisque le voisin, l'Étoile Rouge, qui a un match en retard, est lui aussi invaincu (8 succès, 2 nuls). L'Olympiakos en Grèce (après 5 journées), l'AEK à Chypre (5 journées), Qarabag en Azerbaïdjan (après 6 levées), le Ararat-Armenia (8 journées), le CSKA Sofia en Bulgarie (9 matches joués) et Sutjeska au Monténégro (10 matches disputés) restent également invincibles. Certains sauront-ils rééditer l'exploit d'Arsenal, invaincu sur toute la durée de la Premier League en 2003/04 ? Les paris sont lancés.