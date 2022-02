Chelsea - Liverpool : les compositions de la finale

La Carabao Cup 2021/2022 s'achève aujourd'hui avec un duel entre Chelsea et Liverpool. A Wembley, les Blues optent pour un 3-4-3 classique avec Édouard Mendy dans les buts derrière Trevoh Chalobah, Thiago Silva et Antonio Rüdiger tandis que César Azpilicueta et Marcos Alonso assurent les rôles de pistons. On retrouve Mateo Kovacic - qui a été préféré à Jorginho - et N'Golo Kanté dans le double pivot. Enfin Kai Havertz est soutenu par Mason Mount et Christian Pulisic en attaque. Romelu Lukaku est sur le banc.

La suite après cette publicité

De son côté, Liverpool s'articule en 4-3-3 avec Caoimhin Kelleher comme dernier rempart. Devant lui, Trent Alexander-Arnold, Joël Matip, Virgil van Dijk et Andrew Robertson forment la défense. Fabinho se positionne en sentinelle auprès de Jordan Henderson et Thiago Alcantara. Enfin, le trio composé de Mohamed Salah, Sadio Mané et Luis Diaz forme l'attaque. Diogo Jota est sur le banc.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Chelsea : Mendy - Chalobah, Silva, Rüdiger - Azpilicueta, Kovacic, Kanté, Alonso - Mount, Pulisic - Havertz

Liverpool : Kelleher - Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson - Henderson, Fabinho, Thiago - Salah, Mané, Diaz