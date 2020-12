OL - Nantes : les compositions sont tombées

La 17e journée de Ligue offre un duel intéressant entre l'Olympique Lyonnais et le FC Nantes. A domicile, les Gones s'articulent dans un 4-3-3 classique avec Anthony Lopes comme dernier rempart. Ce dernier peut compter sur Léo Dubois, Marcelo Guedes, Jason Denayer et Maxwel Cornet en défense. Lucas Paqueta et Houssem Aouar accompagnent Thiago Mendes dans l'entrejeu. Enfin, le trio offensif est constitué de Tino Kadewere, Memphis Depay et Karl Toko Ekambi.

De son côté, le FC Nantes décide d'évoluer en 4-5-1 avec Alban Lafont dans les cages. Devant lui, Sébastien Corchia, Jean-Charles Castelletto, Nicolas Pallois et Dennis Appiah forment la défense. Seul en pointe, Randal Kolo Muani est soutenu par Marcus Coco, Mehdi Abeid, Pedro Chirivella et Kader Bamba tandis qu'Andrei Girotto occupe le poste de sentinelle.

Les compositions :

