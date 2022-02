Le Barça a reçu des offres pour Ez Abde

Promu en équipe première à la fin octobre en raison des nombreuses blessures ayant affaibli le secteur offensif, l'ailier du FC Barcelone Abdessamad Ezzalzouli, plus connu sous le nom d'Ez Abde, a su se faire une place dans les plans de l'intérimaire Sergi Barjuan et de Xavi Hernandez. Des performances qui lui ont permis de taper dans l'oeil de la fédération marocaine pour participer à la CAN 2021, avant de finalement refuser pour tenter de garder sa place en Catalogne.

Mais avec les renforts arrivés cet hiver (Ferran Torres, Adama Traoré...), il n'a disputé une seule minute sous les couleurs blaugranas. Cela n'a pas empêché l'intérêt de plusieurs clubs à son sujet.Selon les informations d'ESPN, le Barça aurait reçu plusieurs offres de plus de 10 millions d'euros pour le joueur de 20 ans, qui a décidé de ne pas quitter Barcelone. Il devra patienter avant de retrouver les terrains avec les A, basculant entre convocations par Xavi et matches disputés avec la B.