Ibrahima Konaté revient sur l'épisode Liverpool

Annoncé très proche de Liverpool ces dernières semaines, Ibrahima Konaté avait finalement lui même démenti avoir un accord pour rejoindre les Reds la saison prochaine. Le jeune défenseur français est donc encore un joueur du RB Leipzig, mais jusqu’à quand ? À travers un entretien avec Bild, l’international espoirs de 21 ans (12 sélections) est revenu sur cet épisode mercato.

«Les rumeurs existent souvent dans le football, et beaucoup y croient immédiatement. Moi ou mes conseillers n'avons pas reçu d'appel de Liverpool. En outre, j'ai encore de grands objectifs avec le RB Leipzig : il s'agit actuellement de réaliser les meilleures performances possibles en Bundesliga, d'atteindre la finale de la coupe et de participer au championnat d'Europe des moins de 21 ans avec la France», a-t-il détaillé. De quoi éteindre définitivement la rumeur Liverpool, sans pour autant démentir un possible départ cet été.