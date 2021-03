Ibrahima Konaté réagit à la rumeur Liverpool

La suite après cette publicité

Ce matin, The Athletic a révélé que Liverpool avançait ses pions pour recruter Ibrahima Konaté (21 ans). Un montant de 40 millions d'euros est évoqué pour le joueur de Leipzig. Actuellement avec l'équipe de France Espoirs, le défenseur français a été interrogé sur le sujet en conférence de presse. Ses propos sont relayés par nos confrères de RMC Sport.

«Je ne regarde même pas ça. Je me suis réveillé, j'ai vu mon téléphone sonner de tous les côtés et je voulais juste leur dire: "Eh, je suis fatigué, j'ai joué hier, laissez-moi tranquille" (...) Il y a eu des rumeurs avec tellement de clubs... Il ne faut pas se focaliser là-dessus. Là c'est l'Euro, et après je rentre dans mon club». La suite au prochain épisode.