Liverpool va s'offrir Ibrahima Konaté !

Les défenseurs français ont la cote. On connaît la chanson. En général, les jeunes pousses françaises s'en vont tôt, plutôt du côté de l'Allemagne, finissent par exploser puis rejoignent un très grand club. C'est le cas de Dayot Upamecano, qui est passé entre temps par l'Autriche et le RB Salzbourg avant d'aller à Leipzig puis de rejoindre, la saison prochaine, le Bayern Munich. Mohamed Simakan a quitté Strasbourg pour le RBL et pourrait suivre un chemin comparable.

Mais ce n'est pas le seul défenseur central français de Leipzig qui a la cote. En effet, Ibrahima Konaté, sous contrat jusqu'en 2023, devrait lui aussi voir autre chose l'année prochaine. Selon les informations de The Athletic, il devrait s'engager pour la saison 2021-2022 pour Liverpool. Les Reds seraient actuellement en train de finaliser ce transfert contre le paiement de sa clause, soit un mouvement à hauteur de 40 millions d'euros !

Upamecano était l'objectif numéro 1

Cette saison, l'équipe de Jürgen Klopp n'a pas été épargnée, notamment en défense, par les blessures de Joël Matip et de Virgil van Dijk, pour ne citer qu'eux. Il n'est donc pas étonnant que les pensionnaires d'Anfield galèrent cette saison. Ils peinent d’ailleurs à réintégrer le Big Four de Premier League et ne sont donc pas sûrs et certains de pouvoir participer à la prochaine Ligue des Champions. Une situation qui ne préoccupe visiblement pas Konaté (21 ans).

Débarqué en 2017 en provenance de Sochaux, il a souvent été sujet à des blessures et est devenu l'objectif numéro un de Liverpool après l'échec de la piste menant à Upamecano. Chez les Anglais, il faudra aussi réfléchir au fait de lever ou non l'option d'achat d'Ozan Kabak, le défenseur turc prêté par Schalke 04 (18 millions d'euros). Mais les Reds semblent bien décidés à faire face à un immense chantier l'été prochain et Klopp se frotte déjà les mains.