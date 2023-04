Le PSG veut arracher Nicolo Barella à l’Inter Milan

La suite après cette publicité

L’été sera encore chaud pour le Paris Saint-Germain. Après une saison 2022-23 manquée, le club francilien a été éliminé prématurément de la Ligue des Champions, ainsi que de la Coupe de France. De plus, le PSG reste sur une campagne compliquée en Ligue 1, malgré sa place de leader du Championnat de France pour l’instant. Et en ce qui concerne les arrivées, le défenseur Milan Skriniar, dont le contrat avec l’Inter Milan prendra fin cet été, a confirmé sur le site internet de la Fédération slovaque de football avoir signé un contrat avec le PSG.

Également désireux d’améliorer son milieu de terrain après l’échec des recrutements de Renato Sanches et Carlos Soler l’été dernier, la direction parisienne pourrait encore piocher à l’Inter Milan pour se renforcer. Dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, on apprend que le Paris Saint-Germain a récemment surveillé attentivement les performances de Nicolo Barella et reste prêt à faire une offre pour se l’offrir. Sous contrat jusqu’en 2026 avec les Nerazzurri, l’international italien pourrait se laisser séduire.

Le PSG n’est pas seul sur le dossier

En effet, le quotidien au papier rose indique que Marco Verratti, son coéquipier de longue date en équipe nationale, l’apprécie beaucoup et aimerait le retrouver en club. De son côté, le milieu de terrain de 26 ans ne serait pas contre un départ de l’Inter Milan, prochainement. Les derniers résultats du club milanais restent décevants et l’Inter n’est pas à l’abri d’une non-qualification en Ligue des Champions, l’an prochain. Ce qui donnerait des envies de départ à Barella.

Mais ce dossier restera compliqué, car le club bleu et noir compte le convaincre de rester et souhaite en faire son futur capitaine pour préparer l’avenir. De plus, le PSG n’est pas seul sur ce dossier puisque Liverpool apprécie beaucoup le profil du natif de Cagliari et souhaite reconstruire son milieu de terrain pour la saison prochaine. D’autant plus que la piste Jude Bellingham semble définitivement s’éloigner pour les Reds. Luis Campos et ses équipes devront donc rapidement s’activer pour passer devant tout le monde et s’offrir Nicolo Barella.