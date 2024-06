PSG : Luis Enrique veut virer un cadre de son effectif

Au PSG, l’été s’annonce bouillant. Après le départ acté de Kylian Mbappé au Real Madrid, Luis Campos et ses équipes ont bien l’intention de renforcer l’ensemble du collectif parisien. Dans cette optique, les hautes sphères franciliennes multiplient les pistes, que ce soit en attaque, au milieu ou pour le secteur défensif. Le rêve de Luis Campos reste toujours Leny Yoro dont les négociations restent compliquées en raison de la concurrence. Pourtant cette zone a récemment été renforcée avec les arrivées successives de Lucas Hernandez, Milan Skriniar et Lucas Beraldo. Mais tous ces rocs défensifs n’ont pas donné parfaite satisfaction, à commencer par le Slovaque qui a été ralenti dans sa progression par une blessure à la cheville. Il a malgré tout disputé 32 matchs toutes compétitions confondues mais n’a jamais vraiment eu la confiance de Luis Enrique, surtout lors des grands rendez-vous, que ce soit contre le FC Barcelone et le Borussia Dortmund en Ligue des Champions ou face à l’Olympique Lyonnais en finale de la Coupe de France. De quoi précipiter un départ ?

«C’est la fin de la saison, mais les négociations commencent. Nous allons essayer d’améliorer l’effectif. On va tenter de faire un bon mercato. Il faut prendre en compte le temps d’adaptation des joueurs. Il n’y a pas de vacances dans le football. Je vais être au contact tous les jours avec le président et Luis Campos. Je n’irai pas à l’Euro et je vais les regarder à la télé, où on les voit très bien. Comme ça, je pourrai regarder en buvant une bière. Ou deux. Ou une par mi-temps», avait plaisanté l’entraîneur espagnol. Cette blague avait des allures de promesses et c’est désormais chose véritable. En effet, les rumeurs ne cessent de grossir du côté du PSG dans le sens des arrivées mais surtout des départs. Certes, certains dossiers de renforts tels que Khvicha Kvaratskhelia, João Neves ou encore Lutsharel Geertruida semblent pour le moment en standby, ou en cours de réalisation, mais d’autres négociations de départs se profilent dangereusement comme Carlos Soler ou Manuel Ugarte qui attirent certaines convoitises. Mais pas que.

Encore un défenseur sur le marché !

Selon les informations de nos confrères du Parisien, l’un des gros chantiers du mercato estival à venir concernera le secteur défensif à Paris. On apprend également que Luis Enrique ferait actuellement le forcing pour se débarrasser coûte que coûte de Milan Škriniar, actuellement présent à l’Euro avec la Slovaquie. Arrivé l’été dernier en provenance de l’Inter Milan après de longs mois de négociations, le défenseur natif de Žiar nad Hronom n’a jamais semblé retrouver sa solidité et sa régularité qui représentaient pourtant ses forces principales lors de son explosion en Italie. Interrogé par Sportitalia quelques minutes après la défaite des siens contre l’Ukraine à l’Euro 2024, l’international slovaque (70 sélections, 3 buts) avait ainsi ouvert la porte à une nouvelle destination, et plus précisément un retour en Italie…Si rester en France est aussi un objectif premier selon Le Parisien, la Serie A est toujours dans son esprit :

«Est-ce que je jouerai à nouveau en Serie A ? Il ne faut jamais dire jamais… Personne ne peut le dire», a notamment avoué le numéro 37 parisien. Voir Skriniar sur le marché, du moins considérer la défense comme un chantier, est loin d’être une surprise. En effet, comme nous vous le révélions il y a quelques semaines, même Presnel Kimpembe, formé au club et cadre du vestiaire du PSG, pourrait être amené à être testé sur le mercato lors des prochaines semaines. Un come-back dès cet été ? Trop tôt pour le dire. Avec la blessure de Lucas Hernandez et le développement encore en cours de Lucas Beraldo, le club de la Capitale devra clairement se renforcer dans cette zone puisque seul Danilo Pereira et Marquinhos semblent prêts et aptes pour la reprise prochaine en tant que titulaire. Aucun gros départ ne sera fait avant la fin de l’Euro ou de la Copa América mais on connait les joueurs qui souffrent d’une épée de Damoclès au-dessus de la caboche.