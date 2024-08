Daniel Riolo taille Nasser Al-Khelaïfi et Vincent Labrune

La Ligue 1 reprend ce vendredi soir avec un HAC-PSG en ouverture de la première journée. Le tout dans une ambiance assez tendue en raison des problèmes liés à la diffusion télévisée des rencontres. Les prix pratiqués par DAZN, le nouveau diffuseur, sont jugés trop élevé par certains.

La suite après cette publicité

Journaliste pour RMC Sport, Daniel Riolo a d’ailleurs évoqué ce point précis et a désigné les coupables de ce fiasco annoncé. «Premère journée de L1 quasi invisible à l’étranger … humm je croyais que le duo magique Labrune-NAK allait vendre les droits hors France une tonne ? Qu’on allait se les arracher… non finalement ? Le 10/09 il y a une élection. Espoir ou abîme…» Labrune et NAK ne risquent pas d’apprécier ce tacle…