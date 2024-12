Real Madrid : Kylian Mbappé n’est pas du tout guéri

Un beau but contre Getafe et une meilleure prestation, sans être transcendante, que lors de ses dernières sorties, et pour beaucoup, c’était là le signal d’un retour de Kylian Mbappé au sommet de sa forme. Mais à peine 3 jours plus tard, force est de constater qu’il n’en est rien. Opposé à un Athletic Bilbao sûr de ses qualités, le Real Madrid a de nouveau concédé une défaite, déjà la 5e cette saison, et Mbappé a de nouveau été insipide.

Pire, il a encore raté un penalty, photocopie parfaite de celui manqué à Liverpool, avec un pied ouvert et un gardien qui détourne le ballon. «Aujourd’hui, nous avons beaucoup étudié les choses, je savais que c’était un bon tireur de penalty. Il avait manqué le sien au match précédent (à Liverpool) et je pensais qu’il allait renouveler l’expérience et tirer du même côté. Heureusement, c’est ce qu’il a fait», expliquait d’ailleurs le portier basque Agirrezabala au micro de DAZN. Si Mbappé s’est racheté en envoyant une mine qui a conduit au but de Bellingham, Mbappé a également gâché un ballon en or de Rodrygo en frappant mollement sur le gardien. Voilà donc le triste résumé de son match, avec des initiatives individuelles trop souvent stoppées facilement par les défenseurs adverses.

Mbappé est toujours en crise

La presse espagnole ne s’y trompe pas, en jugeant plutôt durement la prestation du Français. « L’affaire Mbappé commence à être un film d’horreur. Après avoir passé une heure tourmentée à San Mamés, sans débordement à offrir, obscurci dans une équipe déjà sombre, le match lui a donné, comme à Liverpool, une opportunité de rédemption et il l’a manqué. Son penalty a été mal tiré, faiblement, sans conviction, plombé par l’ambiance et son manque de confiance », a écrit As, suivi de près par Marca. « Au-delà des deux échecs, Mbappé a de nouveau parcouru le match sur la pointe des pieds. Il n’était pas le seul, car il est difficile de sauver quelqu’un à Madrid, mais il était attendu depuis longtemps. Le Français a essayé, mais il lui manque l’étincelle et la détermination. Sans Vinicius, il partait côté gauche et échouait dans les courses qu’il tentait. Presque toujours, un adversaire croisait son chemin et lui prenait le ballon. »

Un jugement sévère mais assez réaliste. Cela dit, la presse a aussi la dent dure contre Carlo Ancelotti, jugé « pire que Mbappé » dans ses choix. Effectivement, ce Real Madrid est aussi prévisible pour ses adversaires qu’illisible pour ses aficionados. Le schéma hybride mis en place, censé mettre les joueurs présents dans leur meilleur rôle, ne fonctionne pas. Bellingham a sauvé les meubles, mais même le si fiable Valverde a craqué mercredi soir. Quant à Mbappé, les commentaires des divers médias espagnols risquent d’être à nouveau très saignants demain matin…