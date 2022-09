Benfica : Alex Grimaldo sur les tablettes de la Juve

La Vieille Dame est prête à sauter sur l'opportunité. Le latéral gauche espagnol de 27 ans est en fin de contrat en juin prochain et la prolongation de son contrat, traîne selon AS, puisqu'aucun accord n'a été trouvé pour le moment entre le Benfica et Alejandro Grimaldo. La Juventus commence donc à placer ses pions pour le chiper au club de la capitale portugaise et ce en janvier prochain, alors qu'il y a de la concurrence de la part d'autres clubs européens.

Il pourrait s'agir d'un petit feuilleton concernant l'excellent latéral, encore jamais sélectionné en équipe première d'Espagne. Dans tous les cas, il aura à nouveau l'occasion de se montrer face aux Bianconeri avant la prochaine fenêtre des transfert, puisque les deux équipes sont dans le même groupe de C1. Lors du match aller, Benfica s'est même imposé 2-1 en Italie.