Le PSG va toucher le jackpot grâce à Jonathan Ikoné

Comme nous vous le révélions en exclusivité il y a de cela une quinzaine de jours, Jonathan Ikoné (23 ans) se rapproche de la Fiorentina. Le club italien et le LOSC ont d'ores et déjà trouvé un accord pour le transfert de l'international tricolore (4 sélections - 1 but), sous contrat jusqu'au 30 juin 2023, à hauteur de 21 M€ (+10 % de bonus sur une éventuelle plus value).

La suite après cette publicité

Mais il manque encore certains détails pour boucler l'opération. Notamment le partage de commissions entre les agents. Si le RB Leipzig est effectivement intéressé, c'est un véritable pactole qui attend le PSG quoiqu'il arrive en cas de vente de l'ancien titi parisien, auteur d'un but en 16 apparitions de L1 cette saison avec les Dogues. Selon nos informations, le club de la capitale va récupérer entre 45 et 50 % sur la plus-value montant du transfert (clause qui avait été négociée lors du transfert du joueur au LOSC en 2018) soit sans doute un peu moins de 10 M€.