FC Barcelone : les 10 règles strictes imposées par Hansi Flick à ses joueurs

Successeur de Xavi, Hansi Flick a débarqué au FC Barcelone en ayant la certitude que son aventure serait semée d’embûches en raison de la situation financière difficile du club catalan. Mais pour le moment, force est de constater que l’Allemand arrive à devancer le Real Madrid et ses galactiques (le Barça est leader du classement de Liga). Et si l’ancien entraîneur du Bayern Munich y arrive, c’est peut-être parce qu’il a su imposer une discipline de fer aux Blaugranas. AS nous apprend les dix points les plus importants de la discipline imposée par Flick.

Sans surprise, le premier concerne la ponctualité aux entraînements. Et attention, parce que l’Allemand demande à ce que joueurs et staff soient présents 1h30 avant le début de la séance (11h). Le deuxième point est la pesée des joueurs tous les jours avant l’entraînement. Pour le moment, aucun joueur n’aurait été rappelé à l’ordre, mais le média précise qu’il n’y avait pas eu autant de « marquage à la culotte » concernant le poids des joueurs depuis le passage de Luis Enrique. Nourriture toujours, les Blaugranas n’ont pas obligation de manger tous ensemble, mais ils doivent tous manger le même repas préparé par le nutritionniste de l’équipe.

Un mélange d’autorité et de responsabilisation

Ensuite, trois points concernent les matches. Avant les rencontres, Flick impose une session « d’activation » physique, avant le retour à la coutume du déjeuner commun même avant les matches à domicile. Enfin, quand l’équipe joue à l’extérieur en soirée, elle ne rentre plus le soir même, mais le lendemain matin, afin de permettre aux joueurs d’avoir une nuit complète. Le septième point évoqué évoque les entraînements jugés plus longs et plus intenses. Un ressenti qu’avait confirmé le jeune défenseur Pau Cubarsi. Huitième volet : les sanctions. Depuis que Flick est arrivé, les portefeuilles des Blaugranas ont retrouvé le sourire.

En cas d’indiscipline, l’Allemand a retiré les sanctions financières. Flick considère ses joueurs comme des professionnels qui savent ce qu’ils font de bien et de moins bien. Les cas d’indiscipline sont désormais punis différents (le journal ne précise pas comment). Neuvième point : les jours de repos. Flick détesterait accorder des jours de repos à ses ouailles. Pour lui, un jour sans travailler est un jour perdu. Cependant, bien conscient du calendrier surchargé, le coach blaugrana se montrerait plus laxiste lors de périodes comme la trêve internationale. Enfin, le dixième point est la volonté de Flick d’imposer une certaine distance avec ses joueurs. Alors que certains coaches et/ou présidents aiment faire dans le copinage, pas de ça chez Flick. La porte de son bureau reste ouverte, mais il y a une ligne à ne pas franchir.