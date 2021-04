Serie A : l'Atalanta et Naples font le spectacle, la Lazio double la Roma, Ribéry voit rouge

On dispute la 29e journée de Serie A ce samedi. Après le nul concédé par l'AC Milan face à la Sampdoria en début d'après-midi (1-1), et avant le derby de Turin et le déplacement de l'Inter, leader, à Bologne, sept rencontres étaient au programme cet après-midi, en Italie. Dans le haut du classement, grâce à son duo colombien, l'Atalanta n'a pas tremblé face à l'Udinese (3-2). Un doublé de Luis Muriel et un but de Duvan Zapata ont permis à la Dea de conforter leur 3e place et de revenir à deux points du Milan. Juste en-dessous, le Napoli a eu besoin de quatre buts (Insigne, Osimhen, Mertens et Di Lorenzo) pour venir à bout de la lanterne rouge, Crotone (4-3), et double provisoirement la Juventus, qui n'est à l'heure actuelle plus qualifiée pour la Ligue des champions. A noter le doublé anecdotique du Nigérian "Simy", qui vient d'inscrire 8 buts en 5 matches avec Crotone !

Toujours dans la première partie de tableau. Fortunes diverses pour les clubs romains. La Roma a été rejointe dans le final au stade Mapei de Reggio-d'Emilie face à Sassuolo (2-2), alors que Lorenzo Pellegrini et Bruno Peres avaient cru offrir la victoire à la Louve. L'international espoir Giacomo Raspadori a égalisé et offert un point aux Neroverdi (2-2, 86e). Le voisin de la Lazio profite d'un but sur penalty de Felipe Caicedo (88e) pour battre La Spezia (2-1) et reprendre la 6e place. Sur trois défaites de rang, le Hellas Vérone a réagi sur la pelouse de Cagliari (0-2), toujours relégable. Parme a arraché un point à Benevento (2-2). Enfin, pas de vainqueur entre le Genoa et la Fiorentina (1-1), dans un match qui aura vu Franck Ribéry se faire expulser à la 52e minute, pour une semelle sur la cheville de Davide Zappacosta.

Le classement de Serie A.

Les résultats de la 29e journée de Serie A :

Atalanta 3 - 2 Udinese : Luis Muriel (19e, 43e), Zapata (61e) pour l'Atalanta ; Pereyra (45e), Stryger Larsen (71e) pour l'Udinese.

Benevento 2 - 2 Parme : Glik (23e), Ionita (67e) pour Benevento ; Kurtic (55e), Man (88e) pour Parme.

Cagliari 0 - 2 Hellas : Barak (54e), Lasagna (90e+8) pour l'Hellas.

Genoa 1 - 1 Fiorentina : Destro (13e) pour le Genoa ; Vlahovic (53e) pour la Fiorentina.

Lazio 2 - 1 Spezia : Lazzari (56e), Caicedo (88e, s.p.) pour la Lazio ; Verde (73e) pour la Spezia.

Naples 4 - 3 Crotone : Insigne (19e), Osimhen (22e), Mertens (34e), Di Lorenzo (72e) pour Naples ; Simy (25e, 48e), Messias (59e) pour Crotone.

Sassuolo 2 - 2 Roma : Traoré (57e), Raspadori (86e) pour Sassuolo ; Lo.Pellegrini (26e, s.p.), Bruno Peres (69e) pour la Roma.