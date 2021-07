Malang Sarr compte bien rester à Chelsea

Malang Sarr (22 ans) est de retour à Chelsea, après avoir été prêté à Porto la saison dernière, alors qu'il venait d'arriver libre au sein du club anglais. Ce dernier ne compte visiblement toujours pas sur lui et souhaiterait même le céder afin de récupérer quelques liquidités. Comme d'autres, il fait partie d'une longue liste d'indésirables mais il semble déterminé à rester et se battre pour une place dans l'effectif de Thomas Tuchel. Dans un entretien accordé au London Evening Standard, l'ancien Niçois affirme sa volonté de rester chez les Blues et les aider à maintenir leur place de leader européen, eux qui ont remporté la Ligue des Champions à la fin du mois de mai.

«J'avais passé presque six mois sans jouer, et quand mon agent m'a parlé de cette opportunité de venir ici à Chelsea, j'ai été surpris et heureux. C'était une belle opportunité pour moi. Il m'a parlé d'aller en prêt pour la première année et pour moi c'était une bonne idée. J'espère rejoindre l'équipe et aider l'équipe à atteindre le sommet. Ils ont terminé la saison en tant que rois d'Europe. Je suis là pour aider l'équipe à rester au plus haut niveau, en essayant d'apporter tout ce que je peux. Je sais que le club est ambitieux et je suis ambitieux aussi, donc c'est une rencontre parfaite. (...) J'ai un peu parlé avec le manager, il sait que je parle français donc nous avons parlé. J'ai un bon pressentiment ici. Tout le monde est très bon avec moi. Je sens que tout le monde est ambitieux ici.»