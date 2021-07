Ces 12 indésirables dont Chelsea pourrait se débarrasser cet été

La suite après cette publicité

Vainqueur de la Ligue des Champions, Chelsea reprenait le chemin de l'entraînement cette semaine, avec un groupe amputé de plusieurs éléments clés, présents avec leurs sélections à l'Euro 2020 (Emerson, Jorginho, Ben Chilwell, Mason Mount, Reece James, Kurt Zouma, Olivier Giroud, N'Golo Kanté, Antonio Rüdiger, Timo Werner, Kai Havertz, Andreas Christensen, Cesar Azpilicueta, Mateo Kovacic, Ethan Ampadu, Michy Batshuayi) ou à la Copa América 2021 (Thiago Silva).

Mais rassurez-vous, Thomas Tuchel et son staff avaient tout de même beaucoup de monde sous leurs ordres pour ces premières séances de travail. Le Daily Mail dresse une liste de douze éléments présents, de retour de prêts aux fortunes diverses pour la plupart, dont les noms vous diront forcément quelque chose. Douze joueurs qui, en attendant de connaître leur sort, tentent de faire bonne impression à l'équipe technique en place depuis janvier pour, pourquoi pas, s'offrir une nouvelle chance chez les Blues.

Peu d'entre eux resteront...

De Malang Sarr (22 ans, prêté à Porto la saison passée) à Danny Drinkwater (31 ans, prêté à Kasimpasa), en passant par Trevoh Chalobah (22 ans, prêté à Lorient), Jake Clarke-Salter (23 ans, prêté à Birmingham), Charly Musonda (24 ans, de retour de blessure), Ruben Loftus-Cheek (25 ans, prêté à Fulham), Matt Miazga (25 ans, prêté à Anderlecht), Lewis Baker (26 ans, prêté à Trabzonspor), Tiémoué Bakayoko (26 ans, prêté à Naples), Baba Rahman (27 ans, prêté au PAOK), Ross Barkley (27 ans, prêté à Aston Villa) et Davide Zappacosta (29 ans, prêté au Genoa).

Des jeunes aux dents longues, des espoirs déçus et beaucoup d'internationaux en puissance très certainement en transit, la plupart à un an de la fin de leurs contrats. Peu d'entre eux devraient avoir la chance de passer toute la saison du côté de Stamford Bridge. L'idée de la direction londonienne est en effet de donner un grand coup de balai pour libérer de la masse salariale et récupérer un maximum de liquidités afin de permettre à TT et ses adjoints d'imprimer un peu plus leur patte dans les prochaines semaines. L'été de Marina Granovskaia, directrice générale du club en charge du mercato, s'annonce très occupé.