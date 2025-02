Fabrizio Ravanelli dézingue l’abitrage après le match Auxerre-OM

Après la défaite de l’OM face à Auxerre (3-0), la direction marseillaise a vivement réagi contre les décisions arbitrales jugées litigieuses. «Tout le monde l’a vu, la France l’a vu. Ce soir, monsieur Stinat a fait n’importe quoi ! C’est un arbitrage scandaleux ! Il a donné carton rouge à Cornelius avec un deuxième carton jaune, c’était inacceptable ! Il a pris le ballon, tout le monde l’a vu. On était déjà dans une situation difficile avec notre capitaine avec deux cartons contre Angers et Rennes qui n’existent pas», a ainsi lâché Fabrizio Ravanelli au micro de DAZN.

Avant d’ajouter, passablement irité : «On n’accepte pas cette situation, on veut un arbitrage équitable. Je ne sais pas s’il y a quelque chose contre l’OM mais il y a beaucoup de sujets qui sont contre l’OM. Et ça inquiète un peu tout le monde, tout le club et les supporteurs. J’ai dit à l’arbitre que c’était un arbitrage scandaleux. C’était honteux.»