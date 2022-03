AS Roma - Lazio : les compositions officielles

La ville éternelle va se déchirer à partir de 18h. Ses deux équipes phares, l'AS Roma et la Lazio, s'affrontent pour le compte de la 30e journée de Serie A (une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato). Un derby déjà lancé par José Mourinho en milieu de semaine puisque l'entraîneur portugais a déclaré que les joueurs de la Lazio fument une cigarette avec Sarri alors que les ouailles du Lusitanien se qualifiaient pour les quarts de finales de l'Europa Conference League. Une manière de râler sur l'enchaînement des matchs pour les Giallorossi tout en se moquent des Biancoceslesti éliminés de toute compétitions européennes.

Afin de remporter le derby della Capitale, The Special One utilisera un 3-5-2. À l'instar du match contre l'Udinese, Cristante, Olivera et Pellegrini animeront le milieu, Jordan Veretout goûtant une nouvelle fois au banc de touche. Quant à Maurizio Sarri, ce sera son habituel 4-3-3 avec Ciro Immobile en pointe. L'international italien fera tout pour marquer cet après-midi afin de reprendre seul la tête du classement des buteurs, tout juste rejoint par Dusan Vlahovic qui vient de marquer son 21e but de la saison face à Salerne.

Les compositions officielles :

AS Roma : Rui Patricio ; Mancini, Smalling, Ibanez ; Karsdorp, Cristante, Olivera, Pellegrini, Zalewski ; Mkhitaryan, Abraham.

Lazio : Strakosha ; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic ; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto ; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.