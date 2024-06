Dortmund - Real Madrid : Thibaut Courtois n’en revient pas !

Sa présence dans les buts du Real Madrid était au cœur des débats. Absent durant la majorité de la saison, Thibaut Courtois a finalement été titularisé avec les Merengues lors de la finale de Ligue des Champions ce samedi face au Borussia Dortmund aux dépens d’Andrey Lunin. Impérial, le gardien belge a parfaitement tenu son rang et a contribué au 15e sacre des hommes de Carlo Ancelotti en C1.

Interrogé par Canal+ au terme de la rencontre, le gardien de 32 ans a fait part de sa grande joie : «je suis très heureux. Pouvoir remporter le match et faire un clean sheet, c’est fantastique. On a mieux joué en seconde mi-temps. C’est le bon côté de l’histoire, je ne voyais pas comment on pouvait gagner. Mais au final, on a su en marquer un et même si Kobel a fait des grosses parades, on a su en remettre un.»