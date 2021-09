La première pleine de promesses en équipe de France de Theo Hernandez

En mars 2018, à quelques mois d'une victoire en Coupe du monde, la France découvrait un draxter sur le côté gauche de la défense au jeu parfois vicieux, Lucas Hernandez. Aujourd'hui, c'est son petit frère qui a célébré sa première sélection en équipe de France. «Enfin !», serait-on tenté de dire, lui qui brille à la gauche de la défense milanaise depuis un peu plus de deux saisons maintenant. Seulement Didier Deschamps est confronté à des problèmes de riche à ce poste et le joueur de 23 ans a dû prendre son mal en patience.

Il a bien fait d'attendre, car malgré la présence dans la hiérarchie de son frère mais aussi de Lucas Digne ou encore de Ferland Mendy, Theo Hernandez a impressionné sur son côté, apportant souvent le soutien. «Theo, il est dans son assiette comme on dit, car il a cette capacité offensive, argumente Deschamps. Au Milan, il joue plus à quatre mais on cherche à mettre les joueurs dans les meilleures conditions. C'est sa première. Même si Digne avait fait de bonnes performances. Je l'ai pris et c'est bien pour une première, il a montré beaucoup de bonnes choses. »

«Rendez-vous en octobre»

Il faut dire que cette défense à cinq lui offrait plus de marge pour mettre en avant ses qualités d'attaquants. Dur sur l'homme, plein d'énergie, proposant des solutions, il a mérité les compliments de son sélectionneur. Il lui faudra sans doute régler un peu plus la mire la prochaine fois avec seulement un seul centre réussi sur 6 tentés mais son 6,5 attribué dans les notes de Foot Mercato est loin d'être usurpé. Il lui faut maintenant poursuivre sur cette lancée, lui qui s'affirme dans l'esprit de Deschamps malgré une concurrence féroce.

«Je suis vraiment très content. On a fait un gros match avec les Français. J'espère que c'est le premier d'une longue série. On a bien travaillé pour gagner et c'est ce qu'on a fait. Ici à Lyon, on était avec nos supporters et c'est pour ça qu'on était motivé. La Marseillaise ? J'étais très heureux de voir tout le monde chanter. Avant le match, le coach m'a dit d'être tranquille. Je suis content, il faut continuer », a assuré le principal intéressé dans une vidéo mise en ligne par le compte Twitter de l'équipe de France. Il a même conclu d'un «rendez-vous en octobre» plein de promesse et d'ambition.