Aston Villa regarde aussi au PSG…

Le PSG ambitionne de se renforcer durant ce mercato d’hiver et a coché le nom de Jhon Duran (21 ans). L’attaquant ne sera pas simple à déloger d’Aston Villa, même si le Colombien n’est pas toujours titulaire sous les ordres d’Unai Emery en raison de la concurrence d’Ollie Watkins. C’est surtout le montant qui risque de refroidir les ardeurs parisiennes, et la concurrence annoncée du Bayern Munich, de Manchester United et du FC Barcelone. Un petit coup de pouce pourrait cependant jouer en la faveur du club de la capitale.

D’après RMC, les Villans s’intéressent à la situation de Marco Asensio, dont l’avenir à Paris s’écrit en pointillés. Il est bien trop tôt pour parler d’un échange entre les deux joueurs mais les intérêts de chacun pourraient converger si les négociations sont amenées à évoluer dans un futur proche. Une option qui permettrait aux Rouge et Bleu de diminuer la note finale. L’ancien attaquant du Real Madrid ne joue presque plus depuis quelques semaines avec Luis Enrique et, selon Le Parisien, serait ouvert un départ cet hiver.