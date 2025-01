Le PSG s’active pour la sensation Jhon Durán

L’hiver promet d’être agité du côté de Paris. Dans le besoin de se renforcer pour attaquer sereinement la seconde partie de saison, le club de la capitale envisage toujours de recruter un défenseur central, mais aussi un ailier gauche capable de concurrencer Bradley Barcola. Hier, nous vous révélions que des négociations avaient d’ailleurs été engagées entre la direction parisienne et celle de Naples pour le Géorgien. Difficile de s’avancer avec trop de conviction sur ce dossier, surtout lorsqu’on connaît le caractère inflexible d’Aurelio De Laurentiis sur le marché des transferts.

Mais Paris s’active sur tous les fronts, et à en croire les informations de RMC Sport ce vendredi, une autre piste explorée par les Rouge et Bleu mènerait jusqu’à Birmingham, et plus précisément jusqu’au club d’Aston Villa. Selon le média, l’attaquant colombien Jhon Durán ferait l’objet d’un intérêt concret de la part de Paris. Le média va même plus loin et indique que son profil aurait été validé par la cellule de recrutement francilienne, et que des discussions auraient même été engagées avec son entourage. Forcément, on imagine qu’une arrivée du joueur reste intimement liée à l’avenir de Kolo Muani, invité à se trouver un nouveau club.

Il est l’une des révélations de Premier League cette saison

Arrivé à Aston Villa en janvier 2023 en provenance du Chicago Fire (MLS) pour 16 millions d’euros, Duran avait tout à prouver en arrivant en Angleterre. Et même s’il doit aujourd’hui composer avec la concurrence d’Ollie Watkins, le joueur de 21 ans a littéralement explosé. Cette saison, il a ainsi inscrit 12 buts en 26 matches, dont des bijoux face à Everton, mais surtout face à Leipzig en Ligue des Champions, avec un missile aux 25 mètres. Un profil qui répond au cahier des charges du 9 moderne : rapide, puissant, habile des deux pieds, et tueur devant le but.

Mais Paris est prévenu : il faudra certainement sortir le chéquier pour s’attacher ses services. En septembre, le directeur sportif d’Aston Villa, Monchi, avait révélé que 40 clubs avaient tenté d’arracher le joueur sous contrat jusqu’en 2030 : «40 clubs voulaient Jhon cet été, mais personne ne lui fait plus confiance que nous. Unai pense que Duran peut devenir l’un des meilleurs attaquants du monde. Il voulait partir, oui, parce qu’il veut jouer plus, mais tout est réglé, il a même récupéré le numéro 9. » Aujourd’hui, le Bayern Munich, Manchester United ou même le Barça seraient sur le coup. Et même si Transfermarkt évalue le prix du Colombien à 40 millions d’euros, il est plus que probable que son club se montre plus gourmand. Dernièrement, Unai Emery avait déclaré que son joueur avait tout pour coûter 100 millions d’euros dans le futur. De quoi donner le ton…