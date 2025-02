Rúben Amorim est en train de faire exploser le vestiaire de Manchester United !

Et si Manchester United n’avait tout simplement pas droit au bonheur ? La question est plus que jamais légitime au regard de la presse anglaise ce vendredi matin, et ce moins de 48h après la victoire des Red Devils contre Ipswich (3-2) lors de la 27e journée de Premier League. Un succès arraché sur le fil, en infériorité numérique, qui aurait pu permettre aux coéquipiers d’André Onana, 14es au classement, de respirer quelques heures. Il n’en est finalement rien. Dans son édition du jour, le Daily Mail dresse ainsi le portrait d’une situation toujours autant électrique.

La suite après cette publicité

Alors que le directeur général Omar Berrada a confirmé, en début de semaine, que 200 membres du personnel pourraient perdre leur emploi dans les semaines à venir, le vestiaire lui commence à s’agacer fortement. La raison ? La sortie médiatique plus que discutée d’un certain Rúben Amorim. Après l’annonce de cette nouvelle, le technicien portugais a, en effet, pointé du doigt ses joueurs, affirmant que leur incapacité à se qualifier pour la Ligue des champions et leur mauvaise forme en Premier League avaient conduit à ces coupes budgétaires.

Le vestiaire s’agace des critiques

«Nous devons résoudre tous les problèmes du club, mais un élément important de ce moment est de comprendre comment nous en arrivons à cette situation. Cela a beaucoup à voir avec le manque de succès de l’équipe de football, car nous sommes le moteur de tout club de football», a notamment lancé l’ancien coach du Sporting. Un constat qui n’est pas vraiment passé dans le vestiaire mancunien… «Si vous alliez à Carrington, vous penseriez que les joueurs et Amorim s’entendent très bien mais la vérité est que les joueurs sont frustrés d’être blâmés pour les problèmes financiers du club. Cependant, ils n’ont pas défié le manager car ils n’ont pas encore formé de lien avec lui», a ainsi confié une source proche du club au Sun.

La suite après cette publicité

Et de conclure : «ils font ce qu’on leur dit, qu’ils pensent que c’est juste ou non… Les joueurs ont l’impression qu’ils ne peuvent pas montrer de mécontentement, sinon cela deviendra un problème». Quelques minutes après la victoire contre Ipswich, Bruno Fernandes avait d’ailleurs d’ores et déjà laissé entendre que lui et ses coéquipiers avaient des doutes sur la tactique de leur manager. «Moi et Harry (Maguire) sommes ici depuis un certain temps déjà, donc nous savons que nous devons nous en tenir à ce que nous nous sommes entraînés, à ce que nous avons essayé de faire, à ce que nous sommes censés faire. On peut sentir à certains moments que ça ne marche pas, mais pour une raison ou une autre, le manager veut que nous fassions ça. S’il veut que nous fassions cela, ils (les adversaires) nous observent depuis de nombreux matches et se préparent. Nous avons une grande équipe. Nous avons des gens formidables derrière l’équipe. Nous devons juste entrer sur le terrain et le montrer».