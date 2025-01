Vinicius Júnior veut racheter un club européen

Comme David Beckham à l’Inter Miami (Etats-Unis), Zlatan Ibrahimovic à Hammarby (Suède), Ronaldo au Real Valladolid (Espagne) et à Cruzeiro (Brésil), ou plus récemment Kylian Mbappé à Caen, Vinicius Júnior envisage aussi de prendre la tête d’un club. Ce samedi, ESPN révèle que le joueur du Real Madrid aurait l’intention de racheter une formation portugaise. Maisfutebol va plus loin et croit savoir qu’il s’agit du FC Alverca, 8e de D2 portugaise. L’affaire pourrait se conclure autour de 10 millions d’euros et des négociations seraient en cours, ajoute le média.

La suite après cette publicité

Dans un secteur a priori peu rentable, le Brésilien ne vise certainement pas l’aspect lucratif, mais plutôt le développement du football. S’il reste encore jeune et qu’il ne s’est jamais vraiment exprimé sur ses plans d’après-carrière, Vinicius pourrait par exemple être motivé par l’idée d’endosser une casquette de dirigeant, ou autre. Les prochains mois devraient nous aider à mieux connaître ses intentions.