AS Monaco-FC Barcelone : les compositions probables

Cette semaine, la Ligue des champions a fait son grand retour. L’occasion de suivre les performances de nos représentants tricolores. Mardi, le LOSC a été le premier club de Ligue 1 à entrer en lice. Mais les troupes de Bruno Genesio se sont inclinées 2 à 0 face au Sporting CP. Hier, c’est le Paris Saint-Germain qui est entré dans la danse. Opposé à Girona, les pensionnaires du Parc des Princes se sont imposés 1 à 0 sur le fil, grâce à une terrible boulette du portier adverse, Gazzaniga. Ce jeudi, le Stade Brestois et l’AS Monaco espèrent imiter les champions de France et prendre les points de la victoire. Pendant que le SB29 accueillera Sturm Graz au Roudourou, le club de la Principauté va hériter d’entrée d’un très gros morceau.

Au stade Louis II, l’ASM va recevoir le FC Barcelone, ce soir à 21 heures (match à suivre en direct sur notre site en live commenté). Dirigés par Hans Dieter Flick depuis cet été, les Blaugranas réalisent un super début de saison. Leader invaincu de la Liga après 5 journées (5 victoires, ndlr), le club catalan impressionne à tous les niveaux (17 buts marqués, 4 encaissés). Mais Monaco ne compte pas se laisser faire à domicile devant son public. Pour l’occasion, Adi Hütter peut s’appuyer sur un groupe pratiquement au complet. Le technicien autrichien, dont l’équipe est actuellement deuxième ex-aequo du championnat de France et invaincue après 4 journées (10 points, 3 victoires et 1 nul), devrait miser sur 4-2-3-1 ce soir.

Des hésitations dans le onze de l’ASM, le Barça a plusieurs absents

Devant Philipp Köhn, on retrouvera a priori un quatuor défensif composé, de gauche à droite, de Caio Henrique, Mohamed Salisu, Thilo Kehrer et Vanderson. Pour remporter la bataille du milieu de terrain, Aleksandr Golovin et Denis Zakaria devraient débuter la rencontre. Toutefois, certains médias estiment que Lamine Camara devrait être préféré au Russe, qui évoluerait sur l’aile gauche. Mais pour Monaco-Matin, c’est bien Eliesse Ben Seghir qui occupera ce côté gauche. Accompagné de Takumi Minamino et Maghnes Akliouche, à droite, il soutiendra Breel Embolo, aligné en pointe. Une équipe qui a fière allure et qui compte bien poser des problèmes aux Culés. En face, Hansi Flick devra faire sans sa recrue estivale, Dani Olmo.

L’Espagnol est blessé et devrait manquer entre 4 et 5 semaines de compétition. Comme lui, Gavi, Fermin Lopez, Frenkie de Jong, Ronald Araujo, Andreas Christensen et Marc Bernal sont à l’infirmerie. Malgré cela, le FCB se présentera avec un joli onze de départ, qui devrait évoluer en 4-2-3-1. Sauf surprise, Marc-André ter Stegen sera aligné dans les cages. Il sera protégé par Baldé, Iñigo Martinez, Pau Cubarsi et Jules Koundé. Au milieu de terrain, le duo Pedri-Casado sera à la baguette. Ferran Torres, Raphinha et Lamine Yamal auront pour mission de soutenir l’infernal Robert Lewandowski, qui mènera l’attaque. L’AS Monaco aura donc fort à faire devant son public pour prendre le meilleur sur les Espagnols. Une belle affiche en perspective !

