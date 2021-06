Wissam Ben Yedder signe chez Puma !

La fin de saison en club laisse place à l’Euro et à la Copa América mais aussi au mercato des équipementiers. Alors que certaines grandes marques annoncent des partenariats avec des clubs, d'autres annoncent la signature de joueurs de classe mondiale et aujourd’hui, c'est Puma qui agrandit un peu plus sa liste de grands ambassadeurs en signant Wissam Ben Yedder.

Actuellement avec l'équipe de France pour préparer l’Euro, l'attaquant de 30 ans vient officiellement de rejoindre la marque au félin bondissant, confirmant toutes les spéculations autour de son départ d'adidas. Le natif de Sarcelles était équipé par la marque aux trois bandes depuis plusieurs années et arborait la X Ghosted. Le joueur monégasque rebondit aujourd'hui chez l’équipementier le plus en vogue grâce à sa stratégie de recrutement particulièrement agressive mise en place depuis l'arrivée de Neymar en septembre dernier.

Après Raphaël Varane et Kingsley Coman qui ont de leur côté quitté Nike cette année, c'est donc un nouvel international français qui rejoint Antoine Griezmann et Olivier Giroud au sein de la famille Puma. Entré en jeu face au Pays de Galles ce mercredi 2 juin, celui qui porte le numéro 22 avec les Bleus s'est montré avec une paire de Puma Ultra 1.2. Autant dire qu'il ne devrait pas être déboussolé puisque le silo Ultra met en avant la vitesse et donc des caractéristiques semblables à l'adidas X Ghosted qu'il portait cette saison.

C'est avec un kamehameha spécial pour la #PUMAFam que l'attaquant français a annoncé son arrivée chez l'équipementier allemand. Le Monégasque tentera d'ouvrir son compteur but en tant qu'ambassadeur Puma lors du match amical face à la Bulgarie, le mercredi 8 juin.