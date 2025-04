Les banderoles hostiles des supporters nantais contre la LFP

Les supporters du FC Nantes ont profité de la venue du PSG ce mardi à La Beaujoire (29e journée de Ligue 1) pour émettre quelques messages à l’encontre de la LFP. Il y a déjà cette rencontre décalée (elle était initialement prévue il y a 10 jours) pour permettre au club de la capitale de souffler entre ses deux matchs de Ligue des Champions face à Aston Villa. «Match décalé = la LFP se couche encore devant le PSG et on prend un sacré doha dans le cxx !»

Deuxième banderole quelques minutes plus tard, cette fois pour contester les interdictions d’engins pyrotechniques. «S’ils avaient été supporters, Chevalier et Diakité auraient payé une amende forfaitaire délictuelle, reçu une interdiction commerciale de stade, reçu une interdiction administrative de stade avec pointage, vu leur licence FFF suspendue par la LFP… LFP/instances : hypocrisie et lâcheté !»