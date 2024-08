La Fiorentina négocie avec David De Gea

David De Gea pourrait enfin rebondir. Un an après son départ libre de Manchester United, le portier espagnol n’a toujours pas retrouvé de club depuis. Cependant, il serait désormais en négociations avec la Fiorentina sur les bases d’un potentiel contrat. Selon le Corriere dello Sport, l’ancien mancunien aurait demandé un salaire d’au moins deux millions d’euros par saison, avec une option de prolongation d’un an.

Le gardien de 33 ans serait intéressé par une potentielle signature en Toscane et aurait même repoussé plusieurs propositions d’autres club. Raffaele Palladino, le coach de la Fiore, aurait validé le profil De Gea et souhaiterait en faire son titulaire pour la saison prochaine. Le seul soucis, le board italien auraient quelques réticences concernant l’état physique de l’Espagnol, éloigné des terrains pendant près d’un an.