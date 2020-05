Ligue 1 : Jean-Michel Aulas crie au scandale

Un peu plus tôt dans la journée ce dimanche, le syndicat des clubs de Ligue 1 (Première Ligue) avait mis en place une conférence de presse en visioconférence. Étaient présents, Bernard Caïazzo président de l'AS Saint-Étienne, Loïc Féry président du FC Lorient ainsi que Nicolas Holveck président du Stade Rennais. Trois dirigeants de clubs qui ont eu une issue plutôt favorable suite à la décision de la LFP d'arrêter la saison prématurément. Jean-Michel Aulas a affiché son agacement sur son compte twitter.

«B.Caïazzo, L.Fery et N.Holveck se réunissent à 3 : la décision de rester en L1 pour l'ASSE, de monter en L1 pour Lorient et de jouer le tour préliminaire de Ligue des Champions pour Rennes leur convient bien ! C’est quand même étonnant que personne ne remarque que ce sont les auteurs des décisions qui sont les principaux bénéficiaires de l’arrêt du championnat, qui condamne économiquement beaucoup de clubs à l’opposé des autres nations européennes, du Tour de France et de Rolland Garros !!»