PSG : deux nouveaux clubs sur Thomas Meunier

Thomas Meunier a vécu sa quatrième et sans doute dernière saison avec le Paris Saint-Germain. En fin de contrat au 30 juin, le latéral droit ne devrait pas reporter le maillot parisien sauf retournement de situation, une prolongation. Celle-ci est attendue par l'international belge qui a souvent fait savoir cette saison qu'il attendait un signe de ses dirigeants à ce sujet. Cependant, la position de la direction parisienne est claire : aucune prolongation ne lui sera proposée.

Les prétendants peuvent alors tenter de rapatrier l'ancien joueur du Club Bruges à coût zéro. Si Dortmund et Tottenham sont fortement intéressés pour lui proposer un nouveau challenge sportif, on apprend ce samedi par L'Équipe que deux autres clubs anglais ne sont pas insensibles à son profil. Il s'agit de Chelsea et Manchester United. Le quotidien précise que les deux cadors sont venus aux renseignements. Décidément, Thomas Meunier a une belle cote de popularité outre-Manche.