Le PSG en a marre de Thomas Meunier !

« Mon ambition est de rester au PSG la saison prochaine. Le club le sait. Ça se discute. » Il y a deux jours, Thomas Meunier en a remis une couche. À l'écouter, le latéral droit n'a qu'une envie, celle de prolonger au Paris Saint-Germain, où son contrat s'achève au 30 juin prochain. Généralement, si un joueur n'a pas prolongé au début du mois de mai, dans ce genre de club, c'est qu'il ne le fera pas mais Meunier continue ses appels du pied à intervalles réguliers. Or, selon Le Parisien, sa manière d'agir surprend et agace les dirigeants parisiens.

En effet, Meunier dispose depuis l'automne 2019 d'une prolongation de contrat avec des émoluments jugés avantageux. Il l'a toujours refusé et le PSG n'a pas envisagé d'augmenter son offre. Surtout, l'international belge de 28 ans n'a jamais donné l'impression de vouloir finalement accepter cette proposition. Dès lors, les multiples déclarations d'amour envers le club de la capitale ces dernières semaines paraissent surjouées.

Meunier a fait monter les enchères

Le club de la capitale serait ainsi agacé par les différentes sorties médiatiques de Meunier sur le mode « j'attends que le PSG me fasse une belle offre ». Le Belge semblait surtout intéressé à l'idée de faire monter les enchères, alors que le Borussia Dortmund et Tottenham seraient très intéressés à l'idée de le récupérer sans indemnité de transfert. Une chose paraît aujourd'hui certaine, il ne prolongera pas son contrat avec le PSG.

Et on ne le reverra probablement plus avec le maillot parisien, même si la Ligue des Champions devait se terminer en août. Pour les joueurs en fin de contrat au 30 juin, il sera possible, a priori, de signer un avenant de contrat pour achever la saison 2019-2020. Possible mais pas obligatoire. S'il signe dans une nouvelle équipe avant, Meunier ne terminera donc la compétition avec le PSG.