Suède : Zlatan Ibrahimovic, un retour attendu... et redouté

La suite après cette publicité

La nouvelle est tombée juste après 13h hier, mardi 16 mars 2021. Pour affronter la Pologne, l'Espagne et la Slovaquie, dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2022, le sélectionneur suédois, Janne Andersson, a fait appel à un revenant : Zlatan Ibrahimovic. Âgé de 39 ans, l’attaquant de l’AC Milan n’avait plus revêtu le maillot de la sélection nationale depuis le 22 juin 2016 et ce match de l’Euro en France contre la Belgique (0-1). 1737 jours. Une éternité. Depuis, Ibra a souvent laissé planer le suspense à propos d’une envie de revenir, mais à chaque fois, la porte était restée fermée.

Revenu en Europe après une pige aux États-Unis, du côté du Los Angeles Galaxy, le Scandinave a prouvé à Milan qu’il restait un redoutable buteur (24 buts en Serie A depuis son come-back en Lombardie) malgré son âge « avancé » pour un joueur de football. Mais avec le retour en sélection du géant rossonero à la personnalité XXL, une question se pose : Ibrahimovic est-il prêt à réaliser un retour sans faire de vagues, lui qui a souvent fait ce qui lui plaisait en sélection ?

« Nous parlons du meilleur buteur de l'équipe nationale (62 buts), du (bientôt) plus ancien joueur de l’histoire de l'équipe nationale et (probablement) du meilleur joueur de football du pays. (…) À l'équipe qui s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Monde 2018, Janne Andersson peut au désormais ajouter Dejan Kulusevski, qui joue régulièrement à la Juventus, Alexander Isak, qui marque des buts en Liga et Zlatan Ibrahimovic, qui possède toujours une capacité unique dans la surface adverse. Sans oublier Kristoffer Olsson », écrit le Göteborgs-Posten.

Andreas Granqvist restera le capitaine

Sur le papier, voir Ibra venir épauler la nouvelle génération de talents jaune-et-bleu suscite donc pas mal d’espoirs. Mais les Suédois connaissent bien leur géant et son désir de tout ramener à lui. En clair, après avoir vu une équipe de Suède prometteuse depuis le départ d'Ibra, tout le monde espère que ce dernier se fondra dans le moule et qu’il agira au service du collectif, et pas de sa personne. Le message qu’il a d’ailleurs posté sur Instragram après son retour officiel («le retour de Dieu», ndlr), pouvant laisser planer de sérieux doutes à ce sujet.

« Personne n'a besoin d'être renseigné sur le genre de joueur dont il s’agit. L’équipe qu'il a laissée à Nice en 2016 en était une autre. Les joueurs étaient soit sur le point de prendre leur retraite (Källström, Isaksson), soit sur le point de quitter l’équipe nationale pour d'autres raisons (Wernbloom, Zengin, Kujovic, Lewicki, Hiljemark) ou ont été mal utilisés (Sebastian Larsson, Ola Toivonen, Pierre Bengtsson). Tout était dirigé par un sélectionneur (Erik Hamrén, ndlr) qui a construit dans la mauvaise direction. (…) Un sélectionneur doit être capable de construire une bonne équipe nationale avec l'aide de Zlatan Ibrahimovic, mais sans essayer d'attirer l'attention sur Zlatan avec l'aide de son équipe nationale », souligne pour sa part l’Expressen. Attendu et redouté à la fois, le come-back du grand Z avec la Suède ne laisse personne indifférent au pays.

Forcément très attendu, le patron de la sélection, Janne Andersson, s’est donc empressé de poser le cadre autour de ce retour. « Nous avons eu de bonnes discussions à tous les niveaux. Vous savez quel genre de star et de personne il est. Ce que je sais, c’est la nature des contacts que nous avons eus lorsque je lui ai parlé. Il a été extrêmement respectueux à tous les égards. Je ne vois donc aucun problème. Ensuite, nous avons tous des qualités et des qualités différentes en tant que joueurs et personnes et tout ça peut être ajouté à un groupe. Et c'est le travail du sélectionneur de tout faire fonctionner. Andreas Granqvist reste le capitaine de l'équipe de cette équipe nationale. J'ai réfléchi à plusieurs types de scénarios avec Zlatan, tout comme je le fais avec d'autres joueurs et nous avons eu de bonnes discussions. Nous avons discuté de la manière dont nous devrions travailler ensemble, de la manière dont nous travaillons au sein de l'équipe nationale et de la manière dont il peut y prendre place. » Premier élément de réponse le 25 mars prochain à l’occasion du match face à la Géorgie.