Toulouse-PSG : les compositions probables

Après un départ canon, le Paris Saint-Germain a été ralenti chez lui par l’AS Monaco (1-1) le week-end dernier. Un petit faux pas que les Rouge et Bleu veulent réparer à l’occasion de leur déplacement à Toulouse, ce soir. Un match pour lequel Christophe Galtier avait promis quelques changements, Paris s’apprêtant à entamer un enchaînement XXL de matches tous les trois jours.

« J'ai un effectif de qualité, avec la possibilité de remplacer un joueur de qualité par du talent. Oui, il y aura du sang frais pour ce début de série contre Toulouse. On joue tous les trois jours, donc il faut faire attention à ne pas perdre des joueurs et concerner tout le monde », a-t-il déclaré en conférence de presse. Et il va tenir parole. Le PSG devrait aligner au Stadium son désormais traditionnel 3-5-2.

Pas touche à la MNM

Donnarumma gardera les buts, mais sa défense à trois devrait être considérablement remaniée puisque Mukiele, Pereira et Ramos sont annoncés titulaires. Hakimi conserverait son rôle de piston droit, mais on retrouverait Bernat à gauche. Au milieu, du changement aussi. De retour de suspension, Vitinha serait aligné au milieu avec Sanches. En revanche, on ne touche toujours pas au trio magique Messi-Mbappé-Neymar.

Côté toulousain, Philippe Montanier devrait proposer une équipe bien regroupée en 5-4-1. Les cages seraient gardées par Dupé. Devant lui, une défense à cinq avec Desler, Rouault, Nicolaisen, Diarra et Sylla. L’entrejeu devrait également être bien étoffé avec Ratao, Spierings, van den Boomen et Aboukhal. Enfin, Dallinga occuperait seul le poste d’attaquant de pointe.

